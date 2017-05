Maggio inizia col sole su tutta l'Isola. Antipasto d'estate con l'anticiclone delle Azzorre

Temperature in netto rialzo, previste punte fino a 30 gradi nelle zone interne. Il bel tempo ruggisce grazie all'aiuto dell'alta pressione in arrivo dall'area al largo del Portogallo.







CAGLIARI - Bel tempo e temperature in netto rialzo, un inizio mese dal sapore estivo. Se non proprio dal primo maggio - prevista qualche nuvola passeggera - i primi dieci giorni del nuovo mese vedono una forte stabilità meteorologica. Il sole è destinato a giganteggiare da nord a sud e da est a ovest dell'Isola. Il merito è dell'anticiclone caldo in arrivo dalle Azzorre, che porta con sè bel tempo e un clima che somiglia a quello dell'inizio dell'estate.

Temperature massime tra 24 e 26 gradi, con punte fino a trenta-trentadue nelle aree interne, dove, senza l'intervento della mitigazione di eventuali correnti provenienti dal mare, il clima secco e umido è destinato a farla da padrone. Uno scenario che mette la Sardegna in posizione privilegiata rispetto a gran parte dell'Italia, dove le "bella stagione" va ancora ad intermittenza. Un'occasione, forse la prima seria del 2017, per un bagno con tutti i crismi negli specchi d'acqua dei tantissimi litorali isolani.