Nuovi problemi al traghetto Giraglia tra Sardegna e Corsica: in panne in mezzo al mare

Disagi per i passeggeri del traghetto Giraglia della Moby Lines che questa mattina stava effettuando la tratta Santa Teresa Gallura - Bonifacio. La nave ha avuto un problema in mezzo al mare e ha dovuto fare marcia indietro.







Si tratta del secondo caso in poche settimane. Lo scorso undici aprile infatti il Giraglia si era incagliato durante la manovra di uscita sugli scogli all’imboccatura del porto a Santa Teresa di Gallura.

Sulla vicenda interviene il deputato di Unidos Mauro Pili: "Chi ha autorizzato il traghetto a prendere il largo? Per quale motivo ancora una volta questa carretta del mare si è bloccata in mezzo al tratto più pericoloso del Mediterraneo?Considerato il silenzio della Regione e la piena complicità con gli armatori privati nelle prossime ore, insieme ai dirigenti di Unidos Gallura, presenteremo un esposto alla procura di Tempio per accertare responsabilità negli incidenti, guasti e nei mancati controlli".