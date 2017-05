CAPOTERRA - Una donna di 60 anni, Maria Bonaria Contu, è stata uccisa a Capoterra, in località Is Olias nei pressi di un parcheggio. E' accaduto nel pomeriggio. La vittima sarebbe stata colpita a morte da un vicino di casa a seguito di una lite per futili motivi. Sul fatto indagano i carabinieri che hanno già fermato il presunto assassino.