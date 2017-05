Alghero, sequestrati 35mila gadget falsi del Giro d'Italia

ALGHERO - La Guardia di Finanza ha sequestrato nella tarda mattinata di ieri oltre 35.000 gadget in vendita senza le previste autorizzazioni amministrative. I militari allo sbarco dei traghetti a Porto Torres hanno notato tre uomini a bordo di un furgone e di due autovetture. Insospettiti dal comportamento dei tre, li hanno pedinati fino ad Alghero nei pressi dell'area in cui verrà inaugurato il Giro. Dopo poco i tre hanno messo in vendita della merce. Dai controlli dei finanzieri è emerso che i tre ambulanti non avevano le autorizzazioni per la vendita e che i gadget rosa erano falsi.