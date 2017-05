Sant'Efisio, polemica degli animalisti: "Non usate i buoi, portate il santo a piedi"

Una proposta destinata a far discutere. E' quella degli animalisti della Lav (lega antivivisezipne) Cagliari che chiedono di modificare la secolare tradizione di Sant'Efisio: basta con l'utilizzo dei buoi per trainare il cocchio con la statua del santo.







"Rassegnazione e timore comunicano gli occhi dei buoi di Sant'Efisio. Espressioni di una sottomissione colorata ed agghindata che festa e devozione popolare non mascherano ma evidenziano. Far trainare i carri carichi di persone per decine di chilometri vuol dire sfruttamento del piu' debole - scrive la Lav su facebook - sarebbe simbolicamente suggestivo e spiritualmente piu' profondo che il voto venisse sciolto trasportando il santo a piedi e con la forza di braccia dei fedeli. Le tradizioni se sono vive si dovrebbero evolvere nella consapevolezza che anche gli animali non umani hanno diritti e dignità".