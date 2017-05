Giù il velo alla nuova casa del Cagliari: la Sardegna Arena. "Sarà lo stadio di tutti i sardi" - FOTO/VIDEO

CAGLIARI - Si chiama Sardegna Arena il nuovo, ma provvisorio, stadio nel quale il Cagliari Calcio si appresta a disputare le partite nella prossima stagione (e chissà per quante altre stagioni ancora, di sicuro fino a quando non sarà realtà il nuovo Sant'Elia). Un mini-gioiellino ancora tutto da costruire, l'impianto a tempo dei rossoblù sardi. 16233 posti, totalmente in acciaio, una main stand al coperto, spalti a ridosso del terreno di gioco (quindi all'inglese), quindici sky box e panchine all'interno della tribuna. Un impianto moderno, con la distanza tra campo e spalti che quasi si annulla (appena 7 metri tra tifosi e giocatori). 3272 i posti per la main stand, la tribuna nord è la più "popolosa" con 4384 seggiolini, 4313 per la sud, 3889 per la est e quattrocentoquindici posti per i tifosi ospiti. Prevista un'area interna dedicata ai bambini, e tre sale per catering e ricevimenti, per un'are acomplessiva di 437 metri quadri, con quattro accessi.

Unità d'intenti tra privato (Cagliari Calcio), Comune di Cagliari e Regione Sardegna. Gli interventi di Tommaso Giulini, Massimo Zedda e Francesco Pigliaru toccano tematiche differenti ma, alla fine della giostra, la convergenza principale è su una "struttura-antipasto" da utilizzare prima del nuovo stadio. Il Sant'Elia è pronto a venire sbriciolato dalle ruspe, per essere ricostruito tutto nuovo. Entro il centenario del Cagliari Calcio, cioè il 2020? Forse: non c'è la certezza ufficiale. Il patron rossoblù Giulini, infatti, tra auspici e "miracoli", afferma che "questo è il terreno" - quello del Sant'Elia, sede della conferenza stampa, ndr - sul quale, entro quattro o massimo cinque anni sorgerà lo stadio nuovo".

In basso foto e video

APPROFONDIMENTI VIDEO:

Sardegna Arena - Le dichiarazioni di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio

Sardegna Arena - Le dichiarazioni di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari

Sardegna Arena - Le dichiarazioni di Francesco Pigliaru, presidente della Regione