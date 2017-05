Continuità territoriale, via libera al bando sulla gazzetta ufficiale

Si tratta del provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo scorso che istituisce gli oneri di servizio sulle tratte aeree principali da e per l'isola. Come prevede la normativa, si legge in una nota della Regione, la pubblicazione dell'avviso avverrà anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. "Il complesso procedimento di imposizione della continuità territoriale procede regolarmente - dice l'assessore Massimo Deiana - adesso attendiamo l'uscita della Gazzetta Ufficiale europea per chiudere l'iter e dare il via alle offerte dei vettori".