Passa il Giro, spariscono i cassonetti

In occasione della 3° tappa del Giro d'Italia che arriverà a Cagliari domenica 7 maggio, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti sistemati nelle strade interessate dal passaggio della carovana e dei ciclisti (via Lungo saline, viale Poetto, viale Campioni d'Italia 1969-70, viale Diaz, via Roma) saranno spostati a partire dal pomeriggio di sabato 6 maggio e riposizionati, dopo il passaggio della corsa, la sera di domenica 7 maggio. Il Comune si scusa per il disagio e invita i residenti a conferire i rifiuti nelle postazioni più vicine posizionate nelle strade laterali.