Cagliari si prepara all'arrivo di 10mila crocieristi in un giorno

Martedì 9 maggio arriveranno a Cagliari cinque navi da crociera in contemporanea, con oltre 10.000 turisti: sono la MSC Armonia, al MSC Splendida, la Albatros, l'Arcadia della P&O Cruises e la Norwegian Spirit della Norwegian Cruise Line. Le navi saranno ormeggiate sul Molo Rinascita, sul Sabaudo e sull'Ichnusa.







CAGLIARI - L'annuncio arriva dall'autorità portuale del capoluogo che conferma come il 2017 si prospetti come un anno record per lo scalo sardo, con oltre 420.000 crocieristi previsti e 164 navi. Nel solo mese di maggio ci saranno ventinove approdi.

Per il Comandante Roberto Isidori, commissario straordinario dell'Authority si tratta "di un evento eccezionale, mai avvenuto prima nel nostro porto, che impegna particolarmente la Capitaneria di Porto e l'Autorità portuale e che è stato possibile realizzare grazie alla sforzo di tutte le istituzioni locali, il cluster marittimo, gli agenti e i rappresentanti di categoria delle attività produttive cittadine. Cagliari sta reagendo benissimo allo sviluppo dell'industria crocieristica, con un ventaglio di servizi di grande livello e il mercato ci premia con la giornata del 9 maggio e con una stagione da record. Il nostro scalo, infatti, - precisa Isidori - sarà per il 2017 uno di quelli che crescerà maggiormente, confermandosi quale primo scalo sardo e tra i primi in Italia".