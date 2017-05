Gioco d'azzardo, i sardi ogni anno spendono un miliardo e mezzo

Un miliardo e mezzo di euro. È la cifra che ogni anno, complessivamente, i sardi spendono per giocare alle slot machine. E la Sardegna è tra le prime regioni in Italia per diffusione.







CAGLIARI - Un record davvero poco invidiabile: la Sardegna è tra le regioni d'Italia per diffusione di slot machine. Non solo: ogni anno i sardi spendono in totale nel gioco d'azzardo circa 1,5 miliardi di euro. I dati erano emersi durante un convegno organizzato lo scorso 18 febbraio a Cagliari dal titolo "Io non mi azzardo e tu?" promosso dal gruppo consiliare Pd del Comune di Cagliari.

Secondo le statistiche nel 2016 il gioco d’azzardo, a livello nazionale, ha avuto un giro d'affari di 95 miliardi di euro, 260 milioni al giorno, 3.012 euro al secondo, con un incremento del 8% rispetto all’anno precedente. Il 51,6% finisce nelle slot e Vlt (video lottery), il resto è stato speso tra gratta e vinci, e lotterie. Dati che confermano il ritorno ai livelli record di tre anni fa, dopo una leggera flessione nel 2013 e 2014.

Inoltre, come detto, la classifica per regioni vede la Sardegna tra le prime regioni per quanto riguarda la diffusione delle “macchinette”, con 22 locali autorizzati a installare gli apparecchi ogni 10 mila abitanti, una spesa per slot machine e altri giochi di azzardo pari a 1 miliardo e 542 milioni. Quello del gioco d'azzardo è un fenomeno che se non controllato dal giocatore può portare a una vera e propria dipendenza patologica soprattutto nelle fasce più deboli.