Pirata della strada a Cagliari, col suv contro una moto poi fugge

Con il suv ha tamponato una moto e poi è fuggito. È successo stamattina in via Liguria a Cagliari: un ragazzo di 25 anni finisce all'ospedale. La polizia alla caccia dell'automobilista.







CAGLIARI - Incidente stradale questa mattina in via Liguria. Una moto guidata da un 25enne cagliaritano stava percorrendo la via procedendo verso via Campania quando è stata tamponata da un suv di colore grigio. L'auto a seguito dell'urto è finita contro una Golf in sosta ma ha continuato la corsa ed è andata a sbattere contro lo spartitraffico centrale. Il conducente del suv senza neanche scendere dal veicolo si è dato alla fuga rendendosi irreperibile. Il conducente della moto è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e cercare di risalire al pirata della strada.