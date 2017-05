Assemini, il wifi in due parchi

Si parte coi primi due access point, nel Parco di Santa Lucia e nel Parco delle Terre Cotte, e a questi brevemente se ne aggiungeranno altri, come quello già in via di conclusione in Piazza San Pietro.

"Con questo ulteriore tassello diamo gambe ad un lungo progetto che prevede il Wi-Fi pubblico ad Assemini. – ha detto il sindaco Mario Puddu – Si apre un'era che ci vede in prima fila anche per dare pari dignità di cittadinanza digitale. Alla rete pubblica si potrà accedere senza effettuare registrazione e password".