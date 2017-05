Giro d'Italia a Cagliari, tutte le modifiche alle corse degli autobus Ctm

Ecco le modifiche alle corse degli autobus comunicate dal Ctm in occasione del passaggio del Giro d'Italia previsto per domenica 7 maggio.







Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di sabato 6 maggio, la corsia centrale di via Roma sarà chiusa al traffico [leggi le altre strade chiuse], pertanto le linee Ctm transiteranno nella via Roma lato portici.

Domenica 7 maggio le linee 1 – 3 - 5/11 – 6 - 7 – 8A - 9 – 30R – 31R - M – PQ – PF - QS - 1Q deviano il percorso come segue.

LINEA 1 (da inizio servizio alle ore 14.00)

Direzione F. Gioia

Gli autobus, giunti in via Pola, proseguono per il Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Brotzu

Gli autobus, giunti in via XX Settembre, proseguono in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via de Magistris e viale Trento da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA 1 (dalle ore 14.00 alle 18.00 e dalle 18.00 a fine servizio)

Direzione Brotzu

Gli autobus terminano le corse alla rotatoria via Sonnino/via XX Settembre da dove riprendono il percorso ordinario in direzione F. Gioia.

Direzione Flavio Gioia

Gli autobus, giunti in viale Trieste, proseguono in via Roma, via Maddalena, viale Trieste, via Pola, Corso Vittorio Emanuele e viale Trento da dove riprendono il percorso ordinario in direzione Brotzu.

LINEA 3 (da inizio servizio alle ore 14.00 e dalle 18.00 a fine servizio)

Servizio regolare.

(dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

Direzione Sole

Gli autobus, giunti in via della Pineta, proseguono in via Venezia, via Curie, via Corsica e via della Pineta da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA 5/11 (da inizio servizio alle ore 14.00)

Direzione Cinquini

Gli autobus, giunti in viale Bonaria, proseguono in viale Cimitero, viale Diaz, piazza Amendola, via Roma (lato mare) fino a piazza Matteotti da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Calamosca

Gli autobus, giunti in piazza Matteotti, proseguono in via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo, viale Diaz, viale Cimitero e viale Bonaria da dove riprendono il percorso ordinario.

(dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

Direzione Cinquini

I mezzi effettuano un percorso circolare: via Milano, viale Bonaria, viale Cimitero, via Dante, piazza Repubblica, via Pessina, via della Pineta, via Milano.

Direzione Calamosca

I mezzi, giunti in viale Trieste, proseguono in via Roma, via Maddalena e viale Trieste da dove riprendono il percorso ordinario in direzione Cinquini.

(dalle ore 18.00 a fine servizio)

Direzione Cinquini

Gli autobus, giunti in viale Bonaria, proseguono in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo e via Is Mirrionis da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Calamosca

Gli autobus, giunti in viale Trieste, proseguono in via Pola, Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale Diaz da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA 6 (da inizio servizio alle ore 14.00 e dalle 18.00 a fine servizio)

Servizio regolare.

(dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

Percorso limitato da via Andorra a piazza Costituzuione: gli autobus in partenza da via Andorra, giunti alla rotatoria di piazza Costituzione riprendono il percorso ordinario da viale Regina Elena in direzione Andorra.

Direzione Sant’Elia - Andorra

Servizio Sospeso

LINEA 7

Servizio limitato: il bus proveniente da piazza San Rocco, giunto in via Sulis, prosegue in viale Regina Elena, via Badas, piazza Arsenale, Porta Cristina, viale Buoncammino, via Anfiteatro e via Ospedale. Da via Ospedale prosegue in via Porcell, via Fiume, viale Buoncammino, Porta Cristina, piazza Indipendenza, via Badas, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Elena, via San Giovanni, via San Rocco e piazza San Rocco.

LINEA 8/A (da inizio servizio alle ore 15.00)

Servizio regolare

(dalle ore 15.00 a fine servizio)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti in via Is Maglias, proseguono in viale Merello, via De Magistris, via Sauro, viale Trieste, via Roma, via Maddalena, viale Trieste, via Pola, Corso V. Emanuele, viale Merello e via Is Maglias da dove riprendono il percorso ordinario in direzione Monserrato.

NAVETTA GIORGINO

Dalle ore 20.00 alle ore 22.36 sarà istituito un servizio navetta 8G piazza Matteotti/Giorgino e viceversa.

LINEA 9 (da inizio servizio alle ore 15.00)

Servizio regolare

(dalle ore 15.00 a fine servizio)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti in via Roma svoltano in via Maddalena, viale Trieste dove effettuano il capolinea alla fermata Trieste (Chiesa).

Direzione Decimomannu

Gli autobus partono dalla fermata Trieste (chiesa)

LINEA 30R-31R (da inizio servizio alle ore 14.00)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti in viale Bonaria, proseguono in viale Cimitero, viale Diaz, piazza Amendola, via Roma (lato mare) e piazza Matteotti.

Direzione Quartu

Gli autobus, giunti in piazza Matteotti, proseguono in via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo, viale Diaz, via Cimitero e viale Bonaria da dove riprendono il percorso ordinario.

(dalle 14.00 alle ore 20.00)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti in viale Bonaria, invertono la marcia, svoltano in viale Cimitero per riprendere il percorso ordinario. Capolinea in viale Cimitero.

(dalle ore 20.00 a fine servizio)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti in viale Bonaria, transitano in piazza Amendola, via Roma (lato mare) e piazza Matteotti (capolinea linea M).

Direzione Quartu

Gli autobus in partenza da piazza Matteotti svoltano in via Sassari, proseguono in viale La Playa, via Sant’Agostino, via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo, viale Diaz, via Stazione Vecchia e viale Bonaria da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA M

(da inizio servizio alle ore 14.00)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti all’incrocio via Sonnino/via XX Settembre, proseguono in via Sonnino, viale Bonaria ed effettuano il capolinea all'ex Cariplo.

Direzione Monserrato

Gli autobus partono da viale Bonaria, proseguono in via XX Settembre da dove riprendono il percorso ordinario.

(dalle ore 14.00 alle ore 20.00)

Direzione Matteotti

Servizio limitato alla rotatoria via Sonnino/via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Monserrato.

(dalle ore 20.00 a fine servizio)

Direzione Matteotti

Gli autobus giunti in piazza Amendola proseguono in via Roma (lato mare) e raggiungono piazza Matteotti.

Direzione Monserrato

Gli autobus in partenza da piazza Matteotti proseguono in via Sassari, viale La Plaia, via S. Agostino, via Roma (lato porto), rotatoria viale Colombo, viale Diaz, via Stazione Vecchia, viale Bonaria e via XX Settembre da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEE PF - PQ (da inizio servizio alle ore 14.00)

Direzione Matteotti

Gli autobus, giunti in piazza Amendola, transitano in via Roma (lato mare) e raggiungono piazza Matteotti.

Direzione Quartu

Gli autobus in partenza da Piazza Matteotti proseguono in via Sassari, viale La Playa, via S. Agostino, via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo e viale Diaz da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA PF (dalle ore 14.00 alle ore 20.00)

Direzione Matteotti

Gli autobus in partenza da Flumini proseguono in via Dell’Autonomia Regionale, via Sa Funtanedda, via Pitz’e Serra, via Sant’Antonio, piazza IV Novembre, via San Benedetto, viale Colombo, viale Marconi, via San Benedetto, via Dante, viale Bonaria e viale Cimitero dove effettuano il capolinea.

Direzione Flumini

Gli autobus in partenza da viale Cimitero proseguono in via Dante, via San Benedetto, viale Marconi, via San Benedetto, via Polonia, via Cecoslovacchia, via Pitz’e Serra, via Sa Funtanedda, viale Dell’Autonomia Regionale e Piazza Santa Maria deli Angeli.

(dalle ore 20.00 a fine servizio)

Direzione Matteotti

Gli autobus giunti in piazza Amendola transitano in via Roma (lato mare) e raggiungono piazza Matteotti.

Direzione Flumini

Gli autobus in partenza da piazza Matteotti proseguono in via Sassari, viale La Playa, via S. Agostino, via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo e viale Diaz da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEA PQ (dalle ore 14.00 alle ore 20.00)

Direzione Matteotti

Gli autobus in partenza da piazza IV Novembre proseguono in via Fiume, via San Benedetto, viale Colombo, viale Marconi, via San Benedetto, via Dante, viale Bonaria e viale Cimitero dove effettuano il capolinea.

Direzione Quartu

Gli autobus partono da viale Cimitero.

(dalle ore 20.00 a fine servizio)

Direzione Matteotti

Gli autobus giunti in piazza Amendola transitano in via Roma (lato mare) e raggiungono piazza Matteotti.

Direzione Quartu

Gli autobus in partenza da piazza Matteotti proseguono in via Sassari, viale La Playa, via S. Agostino, via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo e viale Diaz per riprendere il percorso ordinario.

LINEA QS (da inizio servizio alle ore 14.00 e dalle 18.00 a fine servizio)

Servizio regolare.

(dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

Gli autobus giunti in viale Colombo proseguono in via San Benedetto ed effettuano il percorso come linea QSB.

LINEA 1Q (dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

Servizio limitato alla tratta via Brigata Sassari/Santa Maria degli Angeli e viceversa.

(dalle ore 18.00 a fine servizio)

Servizio regolare.

POETTO EXPRESS

Dalle ore 14.00 alle 16.00 ci sarà un servizio Poetto Express piazza Matteotti/Poetto (Ospedale Marino) e viceversa con frequenza di 15 minuti con il seguente percorso:

Direzione Ospedale Marino

Gli autobus in partenza da Piazza Matteotti proseguono in via Sassari, viale La Playa, via S. Agostino, via Roma (lato mare), rotatoria viale Colombo e viale Diaz da dove riprenderanno il percorso ordinario fino alla controstrada per lungosaline, via Ippodromo, Lungomare Poetto, Ospedale Marino (capolinea).

Direzione Matteotti

Gli autobus in partenza dall’Ospedale Marino transitano nel Lungomare Poetto, proseguono in via Ausonia, controstrda Lungosaline fino all’incrocio con via Gorgona, controstrada Lungosaline, viale Poetto (corsia lato Caserma Monfenera), via Tramontana, via Salvatore Ferrara, viale Colombo e via Roma lato mare.

Non si effettuano fermate nel tratto compreso tra piazza Arcipelaghi - piazza Matteotti e tra piazza Matteotti e viale Diaz.

FERMATE

Si effettuano, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.

Per maggiori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800.078.870 che risponde tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30