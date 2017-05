Bonus mamma, boom di richieste per gli 800 euro del Governo. Per iscriversi c'è ancora tempo

In tilt Inps, patronati e numero verde dedicato. Già oltre 35mila le domande per cercare di ottenere i denari per chi deve partorire o adottare. Cartaceo o via internet, ecco come mettersi in lista.







ROMA - Sono state presentate 27692 domande, di cui 18764 direttamente attraverso il sito dell’Inps, 8023 tramite i patronati e 905 con l’utilizzo del contact center. Lo rende noto l'Inps, in merito alla procedura la procedura telematica di acquisizione delle domande relative al premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, come previsto da una legge del 2016. L’elevata percentuale delle domande presentate senza intermediari (68% del totale) costituisce il frutto della semplicità ed usabilità della procedura informatica predisposta dall'Inps e il segno di una sempre più diffusa cultura digitale tra gli utenti dell’Istituto, nel caso specifico costituito da giovani mamme. Ricordiamo che il beneficio economico sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi a partire dal primo gennaio 2017.

Tra le domande presentate quelle che riguardano nascite già avvenute sono 20.402. Il premio è concesso in un’unica soluzione per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità: via web, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite pin dispositivo; chiamando il contact center integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente; tramite i patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.