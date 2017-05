Ladri "sfortunati", rubano pedane da deposito ma restano chiusi dentro. Sestu, in manette coppia di stranieri

SESTU (CA) - Sono riusciti a penetrare all'interno del deposito della Crai sulla Provinciale 64, riuscendo a prendere ben trenta pedane in legno. Ma, al momento della fuga, qualcosa è andato storto: il cancello dal quale erano entrati Z.A., 38enne bosniaca, insiema al complice, G.A., 46enne, non si è più aperto. Così, i due sono rimasti bloccati all'interno dell'area. I dipendenti hanno notato dei movimenti sospetti, e hanno chiamato il 113.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante del commissariato di Quartu Sant'Elena. La coppia di ladri, in un estremo tentativo di fuga, ha minacciato i dipendenti di abbattere il cancello con il furgone. A bordo del mezzo, i poliziotti hanno trovato una tronchese, diversi cacciaviti e martelli. Per la donna sono scattati gli arresti domiciliari, per l'uomo invece si sono aperte le porte delle camere di sicurezza, in attesa di difendersi davanti al giudice dall'accusa di rapina.