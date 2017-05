Insoddisfatti e disposti a tutto per emigrare. La "fotografia sociale" dei giovani del sud Italia

Prospettive di lavoro simili a un miraggio, poca fiducia nel futuro ma anche voglia di mettersi in gioco lontano da casa. Nel Mezzogiorno del Belpaese, la popolazione tra i 18 e i 32 anni non è soddisfatta della vita.







ROMA - I giovani del sud Italia sono più insoddisfatti dei coetanei al nord, ma allo stesso tempo sono molto dinamici e orientati a mettersi in gioco e a favorire un cambiamento positivo del proprio destino. Infatti, se da un lato la soddisfazione generale nei confronti della propria vita è nettamente inferiore ai giovani del nord (36,8% di insoddisfatti al Sud rispetto al 26% del centro-nord), così come nel lavoro (33,3% di risposte negative contro circa il 20% del resto della penisola), i giovani del sud sono quelli più dinamici a cogliere le nuove opportunità lavorative. Sono alcuni aspetti che emergono dal Rapporto Giovani 2017 dell'Istituto Toniolo realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Cariplo su un campione di oltre 9.000 giovani tra i 18 e i 32 anni.

I dati mostrano i giovani del sud più propensi ad accettare nuove proposte di lavoro (il 36,7% le accetterebbe immediatamente, contro il 26% circa del nord), anche se tali proposte richiedessero un trasferimento dalla terra di origine. Solo il 61,8% dei giovani del sud considera importante la distanza da casa nell'accettare una proposta contro l'80,5% dei coetanei del nord e il 74,8% di quelli del centro. Inoltre, il mondo giovanile del sud appare dinamico e aperto alle nuove tecnologie della comunicazione. Stupisce, ma non troppo, una maggiore fiducia nei social media (39,1% di risposte positive contro il 34,4% del nord e il 33,4% del centro). "Un ritratto delle nuove generazioni del sud - spiega Emiliano Sironi, ricercatore in Demografia e Statistica sociale, facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore - sospese fra tradizione e spinta al cambiamento. Queste sembrano essere le parole chiave per tracciare un identikit dei giovani meridionali".

