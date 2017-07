Rapina in profumeria in via Manno, minaccia commessa con un taglierino e fugge

Rapina in una profumeria di via Manno a Cagliari. Un 35enne di nazionalità algerina, già noto alla giustizia e destinatario di un decreto di espulsione, arrestato dalla polizia: aveva minacciato la titolare del nogozio con un taglierino per poi fuggire con quattro confenzioni di profumo per un valore di 700 euro.