Costruzioni, noleggio d'auto e commercio. Olbia: società non pagano tasse per 3 milioni

Scoperte a Sassari tre società sconosciute al fisco. Si occupavano di costruzioni, noleggio d'auto e commercio al dettaglio ma non pagavano tasse.







OLBIA- Tre società completamente sconosciute al fisco sono state scoperte dalla guardia di finanza di Olbia. Negli ultimi anni non avrebbero presentato le previste dichiarazioni dei redditi, configurandosi quali evasori totali. Si tratta di società che si occupavano rispettivamente di costruzione di edifici, di noleggio di auto e del commercio al dettaglio di carni. Le verifiche fiscali hanno permesso di evidenziare che le tre società non avevano provveduto a dichiarare complessivamente operazioni attive per circa 3,2 milioni di euro, cui corrisponde un'Iva dovuta alle casse dello Stato di oltre 400.000 euro.