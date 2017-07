Mulinu Becciu, ladre d'appartamento messe in fuga dalla padrona di casa

Due ragazze, 20 e 22 anni di origine serba, sono state arrestate ieri con l'accusa di tentato furto in abitazione. Sono finite nei guai dopo aver tentato di entrare in un appartamento di un palazzo di via Giotto nel quartiere di Mulinu Becciu. Le due, entrambe con precedenti, sono state messe in fuga da una donna residente nel palazzo e successivamente sono state rintracciate dalla polizia.