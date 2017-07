Sei milioni di euro contro i topi

È di 6 milioni e 618mila euro la cifra che sarà erogata dalla Regione alle Province per il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori.







Lo ha deciso oggi la Giunta regionale su proposta dell'assessore della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano. "Il contributo regionale alle Province è fondamentale per poter esercitare le funzioni di carattere sanitario e ambientale e mettere in atto la campagna di disinfestazione del 2017", ha spiegato l'assessora Spano, che ha aggiunto: "Le risorse sono infatti necessarie per contrastare la proliferazione dei parassiti che abbiamo visto crescere in maniera costante ed esponenziale negli ultimi anni, anche a causa degli andamenti meteorologici con temperature più elevate per diversi mesi".