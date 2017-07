Cagliari, nuovi mercatini a Villanova, al Bastione e in piazza Giovanni

CAGLIARI - Il Comune ha pubblicato online un avviso per manifestazioni di interesse per ottenere in concessione porzioni di suolo pubblico per la realizzazione di un mercato tematico sulle seguenti aree: piazza San Giacomo, piazza Carlo Alberto, Bastione di Saint Remy, viale Regina Elena, piazza Del Carmine e piazza Giovanni. Per fare domanda c'è tempo fino a lunedì 31 luglio 2017.

Possono presentare la candidatura le associazioni territoriali di categoria dei commercianti, le associazioni, i consorzi e i raggruppamenti fra i predetti soggetti, dovranno inviare l'istanza, completa della documentazione prescritta dal bando, unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata produttive@comune.cagliari.legalmail.it.