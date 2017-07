Sorpresa a Porto Cervo, la villa di Formigoni occupata da famiglia rom

Lo riporta La Nuova Sardegna in edicola oggi. Secondo il quotidiano sassarese la famiglia di nomadi due giorni fa ha occupato la lussosa "Villa Le Grazie" al Pevero in Costa Smeralda dove Formigoni era solito trascorrere le vacanze. La casa è poi stata sgomberata dopo l'intervento dei carabinieri allertati dalla domestica che si era recata nella villa per prepararla. "Anche noi dobbiamo fare le ferie", avrebbero spiegato i due genitori ai carabinieri.