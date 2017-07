In casa otto chili di droga, cartucce e un fucile. 50enne nei guai a Quartucciu

Nella sua casa in località Pill'e Matta, a Quartucciu, aveva oltre 5 chili di marijuana in essicazione, quasi 400 grammi già suddivisi in dosi, 78 piante di "erba" dal peso complessivo di 2,4 chili. Un pregiudicato di 49 anni (M.A) per questo è stato arrestato dai carabinieri di Selargius a seguito di una perquisizione domiciliare. I militari nella mansarda della sua abitazione hanno scoperto una piccola 'serra' fai da te con l'occorrente per la coltivazione degli stupefacenti, mentre nella legnaia c'erano un fucile con la matricola cancellata e cartucce.