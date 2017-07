Policlinico di Monserrato, inaugurato il 'pronto soccorso'. E il San Giovanni di Cagliari diventa 'ospedale di giorno'

CAGLIARI - L'Azienda ospedaliero universitaria si riorganizza: dal 12 luglio il Policlinico Duilio Casula si arricchisce di un moderno Pronto soccorso che è stato inaugurato questa mattina, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, dal direttore generale Giorgio Sorrentino, dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e dall'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru. Assieme al Pronto soccorso sono stati inaugurati anche il Laboratorio centralizzato e l'Emodinamica.

«Stiamo lavorando per dare alla Sardegna una sanità che funzioni, che sia efficiente e rassicurante, superando la frammentazione e garantendo servizi di qualità», ha detto il presidente Pigliaru. «I 40 milioni di risorse FSC, necessari per ottenere l'importante risultato che presentiamo oggi, sembravano definitivamente perduti. Invece, grazie al lavoro congiunto e alla determinazione di tutti, siamo riusciti a rimetterli in gioco e a raggiungere l'obiettivo. Ed è solo una parte: completeremo l'investimento con i 70 milioni del Patto – ha concluso Francesco Pigliaru - la cui spendita avverrà con certezza di tempi».

«Si tratta di un giorno molto importante per l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari – ha detto il direttore generale dell'Aou, Giorgio Sorrentino – il Policlinico diventa ancora più grande e all'avanguardia». Già, perché da mercoledì 12 cambieranno molte cose. Dal San Giovanni di Dio arrivano il Pronto Soccorso, le due Medicine d'urgenza, la Rianimazione (che al Policlinico raddoppia i posti letto) e tra pochi giorni anche la Cardiologia con l'Unità coronarica e l'Emodinamica.

«Per l'Aou di Cagliari – ha detto ancora Sorrentino – è un passo decisivo che consentirà ai nostri pazienti di trovare sempre maggiore assistenza e cure di qualità». Con uno sguardo sempre alla didattica e alla ricerca che, assieme all'assistenza, sono i punti fondanti e la missione di un'azienda ospedaliero universitaria all'avanguardia».

Per l'assessore della Sanità, Luigi Arru, il Policlinico "Duilio Casula" è l'esempio della sanità che cambia: «i cittadini hanno ora a disposizione un reparto nuovo e moderno di emergenza. Il modello a cui noi miriamo è quello della connessione, del lavoro in rete in un unico grande sistema sanitario regionale».

Il San Giovanni di Dio non lascia e si trasforma in Ospedale di Giorno con l'Oculistica e il suo Pronto Soccorso aperto 24 ore su 24, la Dermatologia, la Clinica Odontoiatrica, l'Anatomia Patologica, Farmacologia clinica, la Medicina Legale, il Day Hospital, il Day Surgery, i servizi ambulatoriali specialistici, il Centro Prelievi (che viene rafforzato) e il centro per le Cure Palliative.

Soddisfatto il commento del rettore dell'Università, Maria Del Zompo: «L'iniziativa consentirà il miglioramento della attività didattica e di ricerca proprie dell'Azienda ospedaliero-universitaria dal momento che al suo interno insiste ed opera la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il trasferimento dei reparti che ancora rimanevano al San Giovanni di Dio – conclude - si inquadra in un'attività più complessiva che mira da un lato a continuare a formare sempre meglio i giovani medici e operatori sanitari sardi, dall'altro permetterà di offrire un sempre migliore servizio al territorio e alla popolazione».