Scontro auto-moto, centauro sull'asfalto

Incidente stradale questa mattina lungo la 'Ss 131 dir' a Cagliari. Una Fiat Panda guidata da una donna di 29 anni di Cagliari che procedeva in direzione Sestu, arrivata al km 3,600 circa, ha tampoanto una moto Harley Davidson guidata da 27enne di Uta. La moto si è ribaltata e ha striscato sull'asfalto per alcune decine di metri. Il centauro è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.