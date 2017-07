Piste ciclabili, a Olbia 300mila euro per il tratto Ponte di ferro - aeroporto

Un nuovo tassello della rete regionale degli itinerari ciclabili dell'Isola prende forma. Il tratto di percorso ciclopedonale di Olbia che va da Ponte di ferro all'aeroporto Costa Smeralda, con diramazione in via Macerata, sarà completato grazie a un finanziamento ministeriale di 313.649 euro.







Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, deliberando di destinare a tale opera l'intera quota assegnata alla Sardegna dal Ministero delle Infrastrutture nella ripartizione di un importo complessivo di 12 milioni, ricavato dalle risorse derivanti dalle revoche di alcuni finanziamenti del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Soddisfatto l'assessore Balzarini, che dichiara "La Regione è impegnata da diversi anni nel miglioramento della sicurezza stradale e nella promozione della mobilità ciclistica e sono diversi gli interventi attuati o in fase di attuazione. Con questa delibera permettiamo il completamento di un tratto molto importante per la sicurezza dei cittadini olbiesi e dei turisti. Il progetto del Comune di Olbia presenta tutti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale, che prevede che la somma sia utilizzata per coprire le spese di progettazione e realizzazione dell'opera nella misura massima del 50%, che gli enti locali coinvolti concorrano alla spesa e che le proposte siano corredate da analisi sull'incidentalità stradale".

Olbia è uno dei comuni sardi in cui sono stati registrati i valori più alti in termini di danni provocati dall'incidentalità stradale. Dall'analisi della viabilità, è emerso che fra i principali fattori di rischio vi è la mancanza di percorsi pedonali e ciclabili protetti: un problema che si acuisce nel periodo estivo, anche per la significativa presenza di giovani, turisti e popolazione straniera.

Il costo complessivo dell'intervento, pari a quasi 2 milioni, è sostenuto con 569.445 euro di fondi comunali e con 1.100.000 euro a carico della Regione, con risorse POR 2014-2020 azione 4.6.4. La parte restante viene quindi coperta con i 313.649 euro assegnati dal Ministero.