Monserrato, intesa Comune-Università su alloggi per gli studenti

Università di Cagliari e Comune di Monserrato firmano un protocollo di intesa, il rettore: "Accordo per incentivare la residenzialità degli studenti e i servizi per il diritto allo studio".







"Gli studenti dell'Università di Cagliari sono una ricchezza per il territorio. Registriamo una forte richiesta da parte di ragazzi che vogliono iscriversi nel nostro Ateneo. Il problema è che non ci sono alloggi a sufficienza: tanti studenti che vivono lontani da Cagliari vorrebbero venire qui a studiare, non andare fuori". Lo ha detto questa mattina il rettore dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo, a margine della firma del protocollo di intesa con il sindaco di Monserrato Tomaso Locci.

"Occorre far crescere i nostri studenti vicino a casa – ha aggiunto Del Zompo – La scelta di andare a studiare in altre università della Penisola si frena offrendo loro l'accoglienza e soluzioni abitative adeguate. Con questo accordo offriamo nuove opportunità agli studenti che frequentano la Cittadella di Monserrato, in modo che possano vivere qui vicino".

Molteplici gli obiettivi dell'intesa siglata questa mattina con il sindaco Locci a nome dell'amministrazione comunale monserratina. Università e Comune si impegnano infatti a costruire percorsi formativi innovativi e di eccellenza che, partendo dalla prima infanzia, siano da stimolo per lo sviluppo culturale della persona, e a potenziare i servizi all'interno della Cittadella Universitaria di Monserrato al fine di innalzare gli standard di vivibilità degli studenti e dell'intera collettività universitaria.

Il Protocollo prevede inoltre un impegno comune nella promozione di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di vita lavorativa, di studio e familiare di coloro che lavorano e studiano nei locali della Cittadella. "Anche i rappresentanti degli studenti hanno fatto molte precise richieste in questo senso – ha concluso Del Zompo - e sono molto interessati allo sviluppo di questo accordo: alloggi, mense, altre opportunità".