Golfo Aranci, occhio ai giochi per il mare: sequestrati 90mila pezzi

Maxi sequestro di merce contraffatta in un negozio di Golfo Aranci gestito da un donna di nazionalitÓ cinese. 90mila tra giocattoli e oggetti per il mare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.







Nel corso delle perquisizioni, estese all’autovettura ed all’abitazione della titolare ed adibita a magazzino, sono stati rinvenuti articoli da mare e giocattoli (personaggi in plastica, peluches, costruzioni) recanti i marchi contraffatti dei principali protagonisti dei cartoni animati per bambini quali “Paw Patrol”, “Pokemon”, “Ben 10”, “Masha e Orso” e personaggi della serie cinematografiche basate sui personaggi “Marvel” e “Walt Disney”, in particolare “Frozen” e “Minions”.

Molti i prodotti destinati ad essere utilizzati in spiaggia e al mare dai bambini, con evidenti rischi per la sicurezza essendo privi di idonea certificazione e indicazioni di utilizzo.