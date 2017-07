Monserrato, nell'officina nascondono 12 chili di cocaina. Tre arresti

MONSERRATO - Blitz della guardia di finanza in un'autofficina di Monserrato dove sono state arrestate tre persone e sequestrati oltre 11,5 chili di cocaina. I baschi verdi hanno pedinato tre persone sospette avvistate lungo la Ss 554. Queste ultime si sono poi rinchiuse in un garage a Monserrato dove è scattato il blitz. La droga, divisa in dieci panetti, era di qualità purissima. Ritrovati anche 4300 euro provento dello spaccio. La droga avrebbe fruttato un milione di euro. I tre arrestati, C.G 47 anni, M.G. 57 anni, I.S 53 anni, avevano già dei precedenti.