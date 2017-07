Sassari, festa in piazza per 600 neolaureati - VIDEO

SASSARI - Ieri sera nella festosa cornice di piazza d'Italia circa 600 neodottori hanno celebrato il raggiungimento dell'ambito obiettivo della laurea con famiglie e amici, con l'Università e la città. La festa è stata suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e beneaugurante. L'evento è coinciso con un momento molto felice per l'Ateneo di Sassari, risultato terzo tra le medie università secondo la classifica Censis-Repubblica.

Giunta alla terza edizione (la prima si è svolta nel 2015 per iniziativa del rettore Massimo Carpinelli), Laurea in piazza è ormai consolidata come una delle maggiori manifestazioni dell'Università di Sassari, sull'onda di un crescente successo di iscritti."La cultura, lo studio, sono garanzie di successo, sono strumenti di ponderazione e valutazione che nel labirinto della complessa quotidianità possono orientare al meglio l'agire – ha detto Carpinelli in un passaggio del suo discorso - Ma, soprattutto, cultura e istruzione sono strumenti di libertà. Libertà dal giogo dell'ignoranza che rende schiavi delle fake news e dei dibattiti portati allo spasimo; libertà di scegliere e discernere; libertà di rapportarsi senza pregiudizi con un mondo in cui sta tornando di moda costruire muri e c'è bisogno di persone pronte a demolirli".

Prima dell'inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo, è stato assegnato un premio di mille euro alla laureata giudicata più meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media ponderata ed età. La studentessa che si è guadagnata il riconoscimento è Giulia Forghieri di Castelsardo, 23 anni, nativa della provincia di Reggio Emilia ma sarda di adozione fin dall'età di 4 anni. Giulia Forghieri si è laureata in Scienze biologiche con una tesi sulla toxoplasmosi e una votazione di 110/110 e lode.

Inoltre, nel corso della cerimonia sono stati attribuiti altri 64 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5% per ogni corso di laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi 2016 del "5x1000".

Come ogni anno, "Laurea in piazza" ha avuto un seguito di festeggiamenti post cerimonia in piazza d'Italia. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari e le tante associazioni coinvolte, si è proseguito con "Sassari Beer Fest" (con la partecipazione di 14 birrifici regionali, nazionali ed esteri) e il concerto di Ludus in Krapula, Claudia Aru, DjSet e il gruppo The Hello Rockets.

La "Laurea in piazza" è stata trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione dell'Università di Sassari su youtube, facebook, twitter e instagram.

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #sassarichetoga, che è lo slogan di quest'anno, e #laureainpiazza.