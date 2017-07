Pesca di frodo, sequestrati 4,5 chili di corallo rosso in Gallura

TEMPIO - Nell'ambito delle attività di contrasto degli illeciti in materia di polizia ambientale, ittica e marittima, la Stazione Forestale di Trinità, aveva ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini su una barca sospettata di esercitare la pesca abusiva del corallo. Dopo una serie di appostamenti il personale della Stazione Forestale, intorno alle ore 12 di ieri ha intercettato l'imbarcazione, sbarcata al porto dell'Isola Rossa, nel Comune di Trinità d'Agultu, e operato il controllo. Terminato con il sequestro del corallo, delle attrezzature e della barca.

PESCA DEL CORALLO. Sono 25 le autorizzazioni per la pesca del corallo concesse in Sardegna per il 2017. Il prelievo, a precise condizioni, è possibile solo da giugno a settembre. La pesca del corallo, in Sardegna, è disciplinata dalla legge regionale n. 59/79.