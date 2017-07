Cura del tumore alla tiroide, il Policlinico di Monserrato al top in Italia

CAGLIARI - Tumori alla tiroide, il Policlinico è ai vertici della sanità Italiana. Secondo la classifica stilata dal sito Dove e Come mi curo, la Chirurgia Generale e Endocrinologia della Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è tra le migliori quattro strutture della nazione, con oltre 400 interventi l'anno.

I tumori alla tiroide sono piuttosto comuni e vengono trattati chirurgicamente con l'obiettivo di asportare la ghiandola e i linfonodi coinvolti.

L'unità operativa complessa di Chirurgia Generale ed Endocrina, diretta dal professor Angelo Nicolosi e dal suo collaboratore professor Piergiorgio Calò, è centro di riferimento di chirurgia della tiroide.

Il reparto effettua 1273 ricoveri ordinari in un anno e 393 Day Hospital per un totale di 1177 interventi chirurgici (dati del 2016). L'unità operativa, oltre a occuparsi di Chirurgia generale e partecipare al circuito delle urgenze cittadine, si occupa in maniera elettiva del trattamento chirurgico delle principali malattie endocrine, in particolare della tiroide, delle paratiroidi e del surrene. In particolare nel 2016 sono stati effettuati circa 300 interventi sulla tiroide (ma negli anni precedenti si è spesso superato il numero di 400 arrivando sino a 457 interventi per anno), oltre a 25 interventi sulle paratiroidi.

Di rilievo anche l'attività scientifica e di ricerca sul carcinoma tiroideo testimoniata da articoli sulle principali riviste internazionali con elevato impact factor come Surgery, European Journal of Surgical Oncology, Endocrine, World Journal of Surgical Oncology e International Journal of Surgery; importanti anche le collaborazioni nazionali ed internazionali con l'Università Cattolica del Sacro Cuore/Policlinico Gemelli, la II Università di Napoli, la Università La Sapienza di Roma e la Boston University School of Medicine/Boston Medical Center, Boston (USA).