Incidente stradale questa sera nel viale Colombo.

Una peugeot 205 guidata da un 65enne di Cagliari nel percorrere il viale Colombo ha urtato 4 veicoli in sosta sulla sua destra e si è ribaltato sul fianco sinistro. Il conducente e la passeggera (una donna di Selargius di 59 anni) sono stati trasportati dal 118 all'Ospedale Marino con assegnato codice giallo per dinamica. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.