Cagliari, nuovi negozi e botteghe da Is Mirrionis a via Sonnino. Asta per i locali del Comune

CAGLIARI - Il Comune ha avviato un'asta pubblica per l'affitto di sette locali, sparsi in città, da utilizzare come botteghe o negozi. Tre si trovano in via Is Mirrionis, uno in via Sonnino, due in via Dessy Deliperi e uno in via santa Gilla. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle 11 del 10 ottobre 2017. Qui ulteriori informazioni.

Via Is Mirrionis 100 - 100a - 100b. Il valore di locazione quale prezzo a base d'asta, è pari a € 6.780,00/anno

Via is Mirrionis 104. Il valore di locazione quale prezzo a base d'asta, è pari a € 2.784,00/anno

Via is Mirrionis 104 A-B. Il valore di locazione quale prezzo a base d'asta, è pari a € 4.368,00/anno

Via Sonnino. Il valore di locazione quale prezzo a base d'asta, è pari a € 12.756,00/anno

Dessy Deliperi 12. Il valore di locazione quale prezzo a base d'asta, è pari a € 7.545,00/anno

Via Dessy Deliperi 16. Il valore di locazione quale prezzo a base d'asta, è pari a € 9.312,00/anno