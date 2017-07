Cagliari, controlli antidroga a Is Mirrionis: arrestati due ragazzi

Due arresti messi a segno dalla polizia, per droga, a Cagliari nel quartiere Is Mirrionis. Il primo è avvenuto in un locale nel condominio di un palazzo in via Is Maglias dove un ragazzo di 18 anni (A.D) nascondeva circa cento grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il secondo arresto è scattato tra via Meilogu e via Val Venosta: qui è stata fermata un'auto con a bordo un ragazzo di 27 anni: addosso aveva alcuni grammi di hashish e cocaina. Nella sua abitazione invece un etto di hashish e 485 euro in contanti.