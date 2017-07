Università, a Cagliari 77 corsi di laurea. La novità è quello in turismo e tra i nuovi servizi ecco l'asilo nido

L'offerta formativa per l'Anno accademico 2017/18 dell'Università degli Studi di Cagliari propone nuovi corsi di laurea e più servizi agli studenti: arriva la nuova laurea in turismo sostenibile e dopo le Stanze rosa e le Tessere baby arriva l'asilo nido.







CAGLIARI - L'Università si prepara al nuovo anno accademico 2017/2018. E lo fa con alcune novità: complessivamente verranno attivati 77 corsi di laurea, di 39 triennali, 33 magistrali e 5 a ciclo unico. "Abbiamo confermato tutti i nostri corsi di laurea, rendendoli ancora più al passo con i tempi, e abbiamo attivato cinque nuovi corsi: alcuni in ambito sanitario, come il corso di laurea triennale in Logopedia o quello magistrale in 'Scienze infermieristiche e ostetriche' molto atteso dai nostri studenti e richiesto dal territorio, e in 'Management e monitoraggio del turismo sostenibile', che mette insieme economia, storia e capacità relazionali". E' il commento del rettore, Maria Del Zompo, alla presentazione della nuova offerta formativa.



"Abbiamo rafforzato anche i servizi per gli studenti: gli atleti che raggiungono alti livelli potranno continuare i loro studi e contemporaneamente inseguire i loro sogni da campioni – ha proseguito - Non diminuisce il sostegno alla famiglia: non soltanto abbiamo confermato le 'Tessere baby' e le 'Stanze rosa', ma quest'anno avviamo anche gli asili nido. Con il Comune di Monserrato abbiamo stipulato una convenzione che consente ai docenti, ai ricercatori, al personale e agli studenti che frequentano la Cittadella universitaria di usufruire per i propri figli a prezzi convenzionati di un asilo nido del Comune, e presto ne apriremo uno nel Polo di Sa Duchessa".

Crescono anche i riconoscimenti: l'Ateneo cagliaritano è quarto in Italia per l'accoglienza agli studenti Erasmus, ha sottoscritto numerose convenzioni con università straniere, ed è ai primi posti per la gestione dei profili "social".

Abbiamo dedicato impegno ad ampliare e potenziare il nostro rapporto con il mondo giovanile (e non solo) – ha aggiunto la prof.ssa Del Zompo - grazie all'intensificazione della presenza dell'Ateneo sui social con notizie sempre aggiornate sui risultati importanti della nostra attività di ricerca, ma anche con la possibilità di interagire con noi ed avere prontezza di risposte e non è un caso che al momento siamo ai primi posti in Italia, come certificano i siti specializzati. Questo ha permesso di implementare gli strumenti a disposizione dei professionisti che si occupano di comunicazione, e soprattutto di offrire agli studenti una gamma di servizi assolutamente nuovi per aumentare la propria interazione con l'Ateneo".



L’offerta formativa completa dell’Ateneo è disponibile al link http://people.unica.it/orientamento/guida-on-line/