L'allerta: tra martedì e mercoledì in Sardegna temperature bollenti

Nuovo aumento delle temperature per martedý 11 e mercoledý 12 luglio. La Direzione Generale della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizione meteo avverse.







A partire dalla giornata di martedì 11 luglio, le temperature massime sulla Sardegna subiranno un nuovo aumento con il raggiungimento e il locale superamento dei 40°, specie nelle zone interne dell'isola. Il picco di questa ondata di calore riguarderà il settore meridionale e occidentale nella giornata di martedì 11 e quello meridionale e orientale mercoledì 12 luglio.

"Dopo il secondo giungo più caldo degli ultimi 200 anni, anche la prima parte di Luglio vede lo strapotere dei caldi venti dal Nord Africa, che fino ad ora hanno letteralmente arroventato l'Estate italiana" – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com – "l'anticiclone delle Azzorre, salvo brevi comparsate, non riesce ad inviarci il suo messaggio più fresco oceanico, lasciando il Mediterraneo centrale in balia delle fiammate calde sub tropicali. Ad oggi l'Estate 2017 potrebbe risultare seconda soltanto al 2003, ma si tratta di un dato assolutamente parziale dato che manca ancora oltre un mese e mezzo alla sua conclusione".