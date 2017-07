Scippo in via Roma, strappa il cellulare dalle mani di una ragazza e fugge. Placcato da una guardia giurata

Movimentato episodio nella serata di ieri tra via Roma e via Cavour a Cagliari. Un ragazzo 25enne originario del Gambia si avvicina a una ragazza e le strappa il cellulare dalle mani. Poi il tentativo di fuga ma il giovane viene inseguito da un passante, che poco prima aveva assistito alla scena, e poi viene bloccato grazie all'intervento di una guardia giurata. Poi l'arrivo della polizia: il 25enne è in arresto.