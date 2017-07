Via Roma, prove di rivoluzione: via le auto, tavolini in strada e passeggiata sotto i portici

Il futuro di via Roma, lato portici, è pedonale. La giunta Zedda ora spinge sull'acceleratore. E' quanto emerso in una riunione che si è tenuta nel pomeriggio tra Comune, commercianti e residenti della Marina. Possibile sperimentazione al via nei week end d'agosto.







CAGLIARI - Via le auto che dalla corsia lato portici passeranno a quella esterna più vicina al mare, sì ai tavolini sulla strada e portici di via Roma liberi per passeggiare. E' questo il piano che ha in mente la giunta Zedda per pedonalizzare un tratto della via Roma e allargare in questo modo l'area pedonale del quartiere Marina.

L'idea è allo studio da alcuni anni, negli ultimi mesi in Comune hanno dovuto fare i conti con nuove esigenze dettate da problemi di sicurezza, e solo in queste settimane ha avuto un'accelerata. I dettagli sono emersi nel pomeriggio durante una riunione in Municipio tra commercianti e residenti da un lato e giunta comunale rappresentata dal sindaco Massimo Zedda, dalla vice Luisanna Marras e dalle assessore Claudia Medda e Marzia Cilloccu. La sperimentazione iniziale potrebbe iniziare a breve. Un'ipotesi è quella di farla partire e limitarla ai week end estivi di agosto.