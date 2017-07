Cagliari, lavori in corso e incidente sull'asse mediano. Traffico paralizzato

CAGLIARI - Incidente stradale questa sera sull'Asse Mediano. Un motociclista 55enne residente a Selargius diretto verso il Poetto, arrivato all'altezza dell'ex svincolo per via dei Valenzani, nel tratto stradale interessato dai lavori di realizzazione della nuova bretella di immissione sull'asse mediano da via dei Valenzani, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

L'auto che lo seguiva (una Mini One) per evitare di investirlo ha frenato bruscamente causando un tamponamento con una Peugeot. Il centauro è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Marino con assegnato codice giallo.

La polizia municipale ha deviato il traffico dell'asse mediano sul ponte che si ricongiunge con via dei Valenzani. Tuttavia non sono mancati i disagi: intorno alle 19.30 la fila era chilometrica, dalla rotatoria di via Peretti il serpentone d'auto arrivava fino all'incrocio tra via Dei Valenzani e via Bacaredda.