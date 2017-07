Incidente stradale nella notte sulla sul ponte della Scafa nella Ss 195 in direzione Capoterra.

Un uomo di 61 anni, residente a Capoterra, alla guida di una moto Kawasaki ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Santissima Trinità in codice giallo. Sono stati richiesti gli accertamenti urgenti per verificare l'uso di alcolici o sostanze stupefacenti. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.