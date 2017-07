Poetto di Quartu, mercoledì occhio al traffico

Mercoledì 12 luglio nel Poetto di Quartu si svolgeranno infatti le riprese del Film “Ovunque proteggimi” del regista Bonifacio Angius. Per l’occasione nelle vie interessate dalle riprese cinematografiche si è reso necessario adottare le opportune modifiche alla viabilità.

Nella giornata di mercoledì è pertanto prevista l’interdizione alla sosta veicolare con rimozione forzata, dalle 7 alle 19, nel viale Golfo di Quartu, lato direzione rotatoria del Margine Rosso, tratto compreso tra il McDonald’s e l’impianto semaforico pedonale prospiciente il Tamarix, ad eccezione dei parcheggi previsti per i disabili e per i mezzi tecnici e le auto appartenenti alla produzione. L’interdizione alla sosta è poi prevista negli stessi orari anche lato direzione rotatoria della Bussola, nel tratto compreso tra la fine del parcheggio riservato al McDonald’s e il secondo impianto semaforico pedonale davanti alla fontanella de S’Arena, con le stesse eccezioni previste per l’altro lato.

Per quanto concerne la circolazione veicolare, dalle 8 alle 18, nel tratto di viale Golfo di Quartu compreso tra la rotatoria della Bussola e quella del Margine Rosso, in entrambi i sensi di marcia, è prevista l’interdizione per un massimo di tre blocchi del traffico all’ora, ognuno dei quali della durata di circa quattro minuti, e quindi limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle riprese. In quei frangenti sarà obbligatorio proseguire verso viale Colombo per chi proviene da Cagliari e procedere con direzione via Fiume o viale Europa (ex SS.554) per chi proviene da Flumini.