Continuità territoriale, Alitalia non partecipa al bando e Cagliari rimane scoperta. Zedda: "Subito nuova gara"

Alitalia non ha presentato offerte per gestire la nuova continuità territoriale aerea da e verso la Sardegna.







Quattro le offerte arrivate in busta chiusa all'assessorato ai Trasporti. Due sono quelle presentate dalla compagnia rumena Blue Air (per le tratte Alghero-Roma e Alghero-Milano) due quelle presentate da Meridiana per Roma-Olbia e Olbia-Milano.

Rimane scoperta Cagliari. E il fatto preoccupa il sindaco Massimo Zedda: "In relazione all'esito del bando della Regione Sardegna per la continuità territoriale da Cagliari su Roma e Milano - afferma il primo cittadio -, chiediamo che si predisponga immediatamente una nuova gara e contestualmente si attivino tutte le procedure amministrative per garantire il servizio alle stesse condizioni e a uguali tariffe per i prossimi mesi".