Continuità territoriale, Alitalia non partecipa al bando per la Sardegna

Alitalia non ha presentato offerte per gestire la nuova continuità territoriale aerea da e verso la Sardegna. Quattro le offerte arrivate in busta chiusa all'assessorato ai Trasporti. Due sono quelle presentate dalla compagnia rumena Blue Air (per le tratte Alghero-Roma e Alghero-Milano) due quelle presentate da Meridiana per Roma-Olbia e Olbia-Milano. Rimane scoperta Cagliari. (Aggiornamenti in corso)