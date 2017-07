Dispersi nel lago Mulargia: trovato un cadavere

Il cadavere è stato trovato con l’ausilio del Rov, il piccolo sottomarino dei vigili del fuoco, a una profondità di circa 35 metri. I tre erano usciti con una barca leggera in vetroresina per una battuta di pesca e non hanno fatto ritorno. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Isili e i vigili del fuoco di Cagliari. Il cadavere sarà trasportato nell’obitorio dell’ospedale di Isili per l’autopsia. (Adnkronos)