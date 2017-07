L'ex scuola Mereu di Cagliari diventerà un asilo. "A settembre iniziano i lavori"

CAGLIARI - A settembre inizieranno i lavori per riqualificare l'ex scuola Attilio Mereu tra la salita de S’Avanzada e viale Regina Elena. L'annuncio arriva dall'assessore comunale ai Lavori Pubblici Gianni Chessa che in Aula ha risposto a un'interrogazione di Raffaele Onnis e Giorgio Angius (Riformatori). "I lavori dovrebbero iniziare ai primi di settembre - ha detto Chessa -, la ditta è già pronta. Costeranno 600 mila euro, 360mila arriveranno dalla Regione e il resto dal Comune. Prima però - ha conclsuo - occorrerà fare delle bonifiche nell'area perché sono presenti materiali da smaltire".

Il piano per la riqualificazione dell'immobile, costruito nel 1933 e progettato da Ubaldo Badas, risale al 2013 quando il Comune ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un asilo nido. Si tratta di un primo intervento perché, come sottolineato da Chessa oggi, la sistemazione definitiva dell'area sarà effettuata in una seconda fase.