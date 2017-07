Fare il nonno vigile a Cagliari, iscrizioni aperte

I volontari interessati a partecipare al servizio di vigilanza e sicurezza, denominato “Nonno Vigile” presso le scuole cittadine statali, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2017/2018, potranno presentare domanda entro e non oltre il prossimo 5 settembre 2017.

Per poter partecipare è necessario aver compiuto i 55 anni di età (50 per le donne) e non aver superato i 72 anni, essere in possesso di certificazione medica non anteriore a tre mesi, rilasciata dal medico curante e attestante lo stato di buona salute oltre che l'idoneità psico-fisica al servizio e all'attività da svolgere. Gli altri requisiti sono: essere pensionati o inoccupati, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti, essere idonei a svolgere l'attività anche sotto il profilo della serietà e irreprensibilità, essere muniti di idonea certificazione ISEE riferita ai redditi 2016.

Le domande, compilate sull'apposito modulo (disponibile presso la sede della Società degli Operati di Mutuo Soccorso) e corredate di certificazione ISEE redditi 2016, andranno presentate alla Società degli Operai di Mutuo Soccorso, Via XX Settembre n.80 – Cagliari (tel.070/656821).

Alla chiusura del termine verrà stilata, in base all'indicatore ISEE, un'apposita graduatoria dalla quale verrà chiamato il personale necessario al Servizio.