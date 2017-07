Auto contro scooter in via Milano a Cagliari

Incidente stradale questa sera nella via Milano all'incrocio con via Brescia. Una Alfa Mito guidata da una 23enne, Ŕ uscita dallo stop di via Perugia diretta verso via Brescia senza dar precedenza ad uno scooter guidato da un 33enne di Cagliari che transitava nella via Milano diretto verso in via della Pineta. Il conducente dello scooter Ŕ stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Santissima TrinitÓ con assegnato un codice giallo ma le sue condizioni sono buone.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.