Soldi del sindacato in Svizzera. La segretaria Uil si autosospende

La decisione è stata presa nella serata di ieri durante la riunione del comitato esecutivo del sindacato. Assieme alla segretaria si è autosospesa Angela Lobrano, tesoriera. La procura di Sassari indaga su una serie di passaggi di denaro sospetti tra i conti del sindacato e quelli di due banche in Svizzera e Slovacchia per un totale di 300 mila euro tra i quali ci sarebbero anche 76 mila euro raccolti per aiutare le vittime dell'alluvione del 2013 in Sardegna.