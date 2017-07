Tragedia nella notte a Cagliari, nei parcheggi dello stadio Sant’Elia. Un ragazzo di 25 anni, R.M è stato trovato morto sotto il cavalcavia dello stadio mentre la fidanzata, M. P. di 26 anni, è stata trovata in coma nei parcheggi. Sul posto sta operando la Polizia che ipotizza un tentato omicidio e il conseguente suicidio del giovane. La ragazza, in gravissime condizioni, è ricoverata in un ospedale cittadino. (adnkronos)